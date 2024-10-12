الاتحاد الأوروبي يحث إسرائيل على السماح للأونروا بمواصلة عملها

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الذي يناقشه الكنيست الإسرائيلي حاليا.

وحث الاتحاد، في بيان، إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وفي يوليو الماضي صادق الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا "منظمة إرهابية"، وهو ما وصفته حركة حماس بالإجراء الباطل، وعدّته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وزعمت إسرائيل، أن عددا من آلاف موظفي أونروا شاركوا في عملية الطوفان في 7 أكتوبر عام 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، طردت الأمم المتحدة، أكثر من 10 من موظفيها بعدما توصلت تحقيقات داخلية إلى أنهم ربما شاركوا في العملية.