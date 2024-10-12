سياسي سوداني: مزاعم حميدتي ضد مصر أثبتت قدرته على الكذب وإنكار الحقائق

قال المحلل السياسي السوداني عادل محمد، إن المزاعم التي أطلقها قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي ضد مصر، تعبر عن قدرة على الكذب وإنكار الحقائق بطريقة تثير الاستغراب.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن حميدتي يقود ميليشيا قبلية، ويطلب أن تتم معاملته وكأنها قائد دولة أو قائد لمؤسسة شرعية.

وأشار إلى أن الحديث الأخير لحميدتي يؤكد جهله لحقائق العلاقات بين الدول والأمم والشعوب، وعدم فهمه لطبيعة الدولة.

ونوه إلى أن مصر دولة مؤسسات وتمثل قوة إقليمية مؤثرة، لذلك تستطيع التعامل مع الدول كمؤسسات، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية هي أهم مؤسسات الدولة الحديثة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مناسبات عدة، ظلّ يؤكد أن مصر تتعامل مع الدول بمؤسساتها الحديثة ومع الجيوش الوطنية وليس مع الميليشيات، موضحًا أن هذا الأمر يرتبط أيضًا بما هو غير أزمة السودان.

وذكر أن المنطقة العربية شهدت بعض الاضطرابات، وظلّ الرئيس السيسي يؤكد أنه مع الجيوش الوطنية النظامية وليس مع الميليشيات.

وكانت نفت وزارة الخارجية المصرية، المزاعم التي جاءت على لسان محمد حمدان دقلو قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق.

وقالت الخارجية فى بيان، إن تلك المزاعم تأتى فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق.

وأضافت: «وإذ تنفى مصر تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع».

وأكّدت الخارجية، حرص مصر على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وأنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة.