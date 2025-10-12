لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن بشأن غارات السبت

وجّه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الأحد، بعثة بلاده بالأمم المتحدة بتقديم "شكوى عاجلة" إلى المنظمة الأممية ومجلس الأمن ضد إسرائيل، بشأن غارات شنتها تل أبيب، السبت، استهدفت منطقة اقتصادية جنوبي لبنان، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان، إن رجي "أعطى توجيهاته إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتوجيه شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "الشكوى بشأن شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مجموعة من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح - الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلى إلحاق أضرارٍ جسيمة بالمؤسسات التجارية المستهدفة".

كما طلب رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك "نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن"، وفقاً للبيان.

والسبت، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على معارض بيع جرافات وحفارات، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين، وتدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، وأضرار مادية أخرى قدرت بملايين الدولارات.

ووصفت الوكالة هذا العدوان بأنه هو "الأكبر الذي يستهدف منطقة اقتصادية بحتة منذ انتهاء حرب الـ66 يوما"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، بالإضافة الى 19 أسيرا.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.