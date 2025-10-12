عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني بأستراليا

قالت مجموعة "فلسطين أكشن" في أستراليا، إن عشرات الآلاف من الأشخاص شاركوا، اليوم الأحد، في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في الحي التجاري في سيدني، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان، وذلك بعد أن منعت محكمة الأسبوع الماضي تحركا لتنظيم الاحتجاج عند دار الأوبرا في سيدني.

وذكرت المجموعة، وهي الجهة المنظمة للمظاهرات، أن نحو 27 مظاهرة نُظمت في جميع أنحاء أستراليا اليوم، بما في ذلك في ملبورن وسيدني، وفقا لوكالة رويترز.

وقدرت عدد المشاركين في مسيرة سيدني بنحو 30 ألفا. ولم يكن لدى الشرطة تقديرات للحشد في المظاهرة.

وخرجت المظاهرات عقب بدء انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجزاء في غزة في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الحرب في القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف ودمرت معظم القطاع.

وأضافت أمل ناصر، وهي إحدى منظمي مسيرة سيدني "حتى لو صمد وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لا تزال تمارس احتلالا عسكريا لغزة والضفة الغربية".

وأوضحت ناصر، في بيان "يشكل الاحتلال والتمييز المنهجي ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل نظام فصل عنصري"، وأظهرت لقطات لهيئة الإذاعة الأسترالية متظاهرين، يحمل عدد منهم الأعلام الفلسطينية ويرتدون كوفيات فلسطينية، يسيرون في شوارع مغلقة بالمدينة. وقالت الشرطة إنها لم تقم بأي اعتقالات.

من جهته، ندد المجلس التنفيذي ليهود أستراليا، وهو مظلة لأكثر من 200 منظمة يهودية، بمنظمي الاحتجاج. وقال الرئيس التنفيذي المشارك بيتر فيرتهايم في بيان "يريدون أن ينهار الاتفاق، ما يعني استمرار الحرب".

وتشهد أستراليا الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لا سيما في سيدني وملبورن، منذ اندلاع الحرب في غزة.