باكستان تطالب أفغانستان باتخاذ خطوات ملموسة ضد العناصر الإرهابية

دعت باكستان إدارة كابل إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد "العناصر الإرهابية التي تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين".

وبحسب صحيفة "دون" المحلية، دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري في تصريحات، الأحد، إدارة كابل إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد "العناصر الإرهابية" التي قال إنها تنشط على الأراضي الأفغانية.

كما نقلت الصحيفة تصريحات لرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال فيها إن إسلام أباد سترد بقوة على أي استفزاز.

وأضاف شريف أن إسلام أباد "نقلت مرارا معلومات إلى أفغانستان تفيد بأن بعض العناصر الإرهابية تستخدم الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان".

من جهته أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن قلقه العميق إزاء التطورات على الحدود الأفغانية.

وذكر دار أن باكستان تتصرف بحذر لمنع وقوع خسائر بين المدنيين، وأنها لا تستهدف المدنيين.

وشدد على أن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة لحماية أراضيها، وطالب أفغانستان باتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد العناصر التي تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين.

وتشترك الدولتان في حدود يبلغ طولها 2640 كيلومترا، وتضم عدة معابر تشكّل عنصرا محوريا في التجارة الإقليمية والعلاقات بين الشعوب على جانبي الحدود.

والخميس الماضي، سمع دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابل، وتحدثت تقارير حينها عن غارة جوية نفذتها طائرات حربية باكستانية استهدفت منطقة مارغا، في ولاية باكتيا، جنوب كابل، والحدودية مع باكستان.

وفي أعقاب ذلك، حمّلت السلطات الأفغانية باكستان المسؤولية عن الانفجارات التي وقعت في كل من مارغا وكابل.

والجمعة، أعلنت حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن هجمات متزامنة استهدفت قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي مع أفغانستان، وأسفرت عن مقتل 23 شخصا، بينهم 20 عنصرا أمنيا و3 مدنيين.

وتقول إسلام آباد إن مسلحي حركة طالبان باكستان ينفذون عمليات من داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل.

والأحد، أعلنت أفغانستان أن عملياتها "الانتقامية" ضد باكستان تم إيقافها بحلول منتصف الليلة الماضية، استجابة لطلب من قطر والسعودية.