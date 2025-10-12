شهد معرض دمنهور الثامن للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ندوة بعنوان "معلمون مبدعون"، جرى خلالها الاستماع إلى إبداعات نخبة من معلمي البحيرة في مجالات الأدب والشعر والقصة.

شارك في الندوة الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور، والأستاذ الدكتور محمود عسران وكيل كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور، والشاعران عمرو الشيخ وبهجت صميدة، وأدار اللقاء الشاعر والكاتب المسرحي هاني قدري مدير التواصل ودعم المعلمين.

استهل هاني قدري اللقاء بالحديث عن مبادرة "معلمون مبدعون" التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة برعاية محافظ البحيرة، موضحًا أنها تهدف إلى تكريم رموز الإبداع من معلمي المحافظة من الأدباء والفنانين التشكيليين والمخرجين، ممن حصدوا جوائز مصرية وعربية ودولية مرموقة مثل جوائز الدولة التشجيعية وجائزة الشارقة وجائزة البابطين وجائزة عبد الحميد شومان وغيرها، مشيرًا إلى أن المكتبة العربية تزخر بإصدارات أدبية متميزة لمعلمي البحيرة، خاصة عبر إصدارات الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد أبو علي عن سعادته بمشاركة الطلاب في الندوة واستماعهم لإبداعات معلميهم، مشيدًا بالمكانة الأدبية المرموقة لمعلمي البحيرة، ومؤكدًا أن المعلم هو البذرة الأولى لكل إبداع، وأن أثره في طلابه لا يُمحى، فكيف إذا كان هذا المعلم نفسه مبدعًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عسران على القيمة الكبيرة لمكانة المعلم في المجتمع، مشيدًا بإبداعات معلمي البحيرة التي اطلع عليها خلال تحكيمه لمسابقة "معلمون مبدعون" في دورتها الثانية، مشيرًا إلى أن الإبداع الطلابي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود معلمين مبدعين، مرحبًا بالتعاون والتكامل بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم.

كما تحدث الشاعر بهجت صميدة — الحاصل على لقب "المعلم المثقف" في المشروع الوطني للقراءة — عن أهمية القراءة ودورها في تشكيل وعي الأجيال، داعيًا المعلمين إلى المشاركة في المشروع ونقل خبراتهم وتجاربهم إلى طلابهم.

ووجّه الشاعر عمرو الشيخ كلمته إلى الطلاب الحضور، حاثًا إياهم على القراءة والاطلاع وتنمية الفكر النقدي، ليكون لكل منهم رأي مستقل، داعيًا إلى الفخر بالوطن ودور مصر الرائد في المنطقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة فيما يُتداول من أخبار.

واختُتمت الندوة بالاستماع إلى مجموعة من الأعمال الأدبية لمبدعي التعليم بالبحيرة، منهم: الشاعرة رشا خاطر، والشاعر فتحي محمود عبد العاطي، والقاصة نوال شلباية، والقاص محمد صلاح زكريا، والشاعر محمد حسن أحمد، والقاصة سوسن حمدي، وسط تفاعل كبير من الحضور.