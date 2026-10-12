السلطات الأمريكية تعتقل رجل أعمال مطلوبا بتهم رشى في فنزويلا

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، احتجاز رجل أعمال مطلوب منذ سنوات بتهمة تقديم رشاوى لكبار المسؤولين الفنزويليين مقابل الحصول على عقود حكومية مجزية في فنزويلا.

وكان قد تم توجيه الاتهام إلى ألفارو بوليدو في المحكمة الاتحادية في ميامي عام 2019 ومرة أخرى في عام 2021 في إطار تحقيق بشأن شريكه التجاري لفترة طويلة، أليكس صعب، وهو حليف سابق للرئيس المعزول نيكولاس مادورو. وكانت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة الخارجية تعرضان مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقاله.

وقالت نيكول نافاس أوكسمان، المتحدثة باسم فرقة العمل التابعة للأمن الداخلي، إنه تم احتجاز بوليدو لدى السلطات الأمريكية بعد تحقيق قادته وكالات إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) وتحقيقات الأمن الداخلي.

ولم تكشف أوكسمان عن كيفية اعتقال بوليدو من قِبل السلطات الأمريكية، مشيرة إلى أنه سيمثل للمرة الأولى أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء في ميامي

وكتب المدعي العام تود بلانش في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "تظهر أفعاله المزعومة تجاهلا صارخا للشعب الفنزويلي من خلال إفساد البرامج الحكومية المخصصة لتوفير الأغذية والأدوية والإسكان الحيوي لتحقيق الإثراء الشخصي واستغلال النظام المالي الأمريكي للقيام بذلك".

وأضاف: "لن توقف أي فترة من الوقت أو المسافة" وزارة العدل "عن العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون الاتحادي والشركاء الدوليين لملاحقة هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة أمام المحاكم الأمريكية".