بريطانيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى جدة والدمام ومعظم مطارات السعودية

أوصت وزارة الخارجية البريطانية مواطنيها بتجنب السفر إلى مدينتي جدة والدمام، إضافة إلى جميع المطارات السعودية باستثناء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة.





وجاء في بيان نُشر على حساب السفارة البريطانية في الرياض على منصة "إكس": " تنصح وزارة الخارجية البريطانية بتجنب السفر -إلا للضرورة القصوى- إلى مدينتي جدة والدمام وجميع المطارات السعودية، باستثناء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، الذي لا يزال مصنفا ضمن الفئة "الخضراء".



وأضاف البيان: "في حال رغبة الرعايا البريطانيين في مغادرة المملكة العربية السعودية، ينبغي عليهم الاطلاع على المزيد من نصائح السفر الصادرة عن الوزارة بشأن المسارات البرية البديلة المتاحة".

كما دعت الوزارة في بيانها، الرعايا البريطانيين إلى "مواصلة تجنب مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى حين تأمينه، وذلك عقب الحادث الخطير الذي وقع في 10 أكتوبر".

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن تعرضت السعودية لهجمات استهدفت مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد بالدمام، إلى جانب منشآت تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية الأحد، وأسفر الهجوم على مطار الملك خالد عن مقتل شخص وإصابة 11 آخرين.



كما أسفر هجوم صاروخي، السبت، على مطار الملك خالد عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين بعضهم في حالة حرجة وفقا للسلطات السعودية.

وأسفر هجومان على مطاري أبها والملك خالد يومي 6 و7 أكتوبر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين. كما قتل 3 أشخاص جراء اعتداءين استهدفا مرافق مطار الملك خالد وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية يوم 9 أكتوبر.

وحمّل "تحالف دعم الشرعية في اليمن" الذي تقوده السعودية جماعة الحوثي مسؤولية الهجمات.

وأكد التحالف أن هذه الاعتداءات جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ويتزامن التصعيد مع احتدام القتال في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية.