الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن أبها بعد إطلاق إنذار تحذيري

أعلن الدفاع المدني السعودي إطلاق إنذار عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مدينة أبها بمنطقة عسير للتحذير من خطر محتمل، داعيا السكان إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.





وبعد دقائق، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن المدينة، من دون أن يوضح في التنبيهين طبيعة التهديد أو سببه.



وحذر الدفاع المدني من الشائعات والمقاطع المجهولة وأكد على تجنب تداولها.

ويأتي الإنذار في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وتجدد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على السعودية، وسط مخاطر متزايدة على المنشآت الحيوية وحركة الطيران.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت أن الهجوم الذي وقع أمس السبت أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، بينهم حالات حرجة.