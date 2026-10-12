محافظ شمال سيناء: ندير ملفي التنمية وإغاثة الفلسطينيين دون تأثير أحدهما على الآخر

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تعمل وفق محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تحقيق التنمية الشاملة، والثاني في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تدير الملفين بصورة مؤسسية تضمن عدم تأثير أحدهما على الآخر.

وأضاف مجاور، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن البعض يعتقد أن تقديم المساعدات الإنسانية يمثل عبئًا إضافيًا على المحافظة، إلا أن الدولة تتبع آليات متطورة في إدارة الملفات المختلفة، من خلال مراكز السيطرة التي تتيح متابعة الأحداث ووضع السيناريوهات والتعامل معها بكفاءة، موضحًا أن لكل محافظة مركزًا للسيطرة يتولى متابعة المستجدات والتنسيق بشأنها.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن تقديم المساعدات الإنسانية لا يؤثر على خطط التنمية بالمحافظة، كما أن المشروعات التنموية لا تعطل جهود الإغاثة، مشددًا على الفصل بين المسارين من خلال آليات واضحة للتنسيق والإدارة.

ونوه بأن المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة تشمل الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، إلى جانب استقبال المصابين والمرضى القادمين من القطاع لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن ميناء العريش ومطار العريش يمثلان منفذين رئيسيين لاستقبال المساعدات الإنسانية الواردة من الخارج، لافتًا إلى نقل هذه المساعدات إلى شمال سيناء بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، فيما تتولى وزارة التضامن الاجتماعي تنسيق المساعدات الدولية من خلال الهلال الأحمر.

وفي سياق متصل، صرح محافظ شمال سيناء، بأن مصر نفذت 168 عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة، في إطار جهودها المستمرة لدعم الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ خطط التنمية والتعمير داخل المحافظة.