المكسيك تؤكد توجه الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس إليها

أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد مساء الاثنين أن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس على متن طائرة حكومية متجهة إلى مكسيكو سيتي كانت السلطات المكسيكية قد أرسلتها إلى لاباز.

وكان موراليس قد ذكر في وقت سابق إنه يغادر بلاده متوجها إلى المكسيك.

وكتب في تغريدة على تويتر "أخواتي وإخواني، أغادر إلى المكسيك".

وأعرب عن امتنانه للمكسيك لمنحه حق اللجوء.

وأضاف موراليس: "من المؤلم أن أغادر البلاد لأسباب سياسية، لكنني سأظل متابعا دائما.. قريبا سأعود بمزيد من القوة والطاقة."

كان موراليس قد اعلن استقالته واجراء انتخابات جديدة أول أمس الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال الشغب ضد تزوير مزعوم في انتخابات 20 أكتوبر، والتي حقق فيها الرئيس اليساري انتصارا صريحا على منافسه من يمين الوسط كارلوس ميسا.