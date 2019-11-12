وكالة الأنباء الألمانية: الكويت تسلمت مواطنا داعشيا من تركيا

تسلمت السلطات الكويتية من نظيرتها التركية، مواطنا مطلوبا للحبس خمس سنوات على ذمة قضية انضمامه إلى "داعش" وأدين بالحبس في الكويت.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر غدا الثلاثاء، عن مصدر أمني القول، إن التسليم جاء بناء على طلب السلطات الأمنية الكويتية، وتم إيداع المطلوب في السجن المركزي الكويتي لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.

وأضاف أن الكويت ستتسلم جميع المطلوبين الهاربين إلى تركيا من الذين صدرت بحقهم أحكامًا بالسجن لانضمامهم إلى تنظيمات إرهابية.

وربط المصدر تسليم المطلوب بقرار تركيا تسليم المسجونين الدواعش لبلدانهم.