عرضت فضائية «CNN» عربية، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة علنًا في مناسبة عامة، منذ ستة أيام.

وزار الرئيس الأمريكي مقبرة أرلينغتون الوطنية في يوم إحياء ذكرى المحاربين القدامى، دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام، واقتصر ظهوره على وضع إكليل من الزهور على نصب يخلد المحاربين القدامى.

كما احتفل المرشح الديمقراطي جو بايدن بيوم المحاربين القدامى بزيارة النصب التذكاري للحرب الكورية في فيلادلفيا، ووضع وزوجته جيل إكليلا من الزهور على النصب التذكاري في المدينة.

وتحتفل الولايات المتحدة يوم 11 نوفمبر، بعيد المحاربين القدامى، الذى تحيى فيه ذكرى أفراد القوات المسلحة الأمريكية الذين قدموا تضحيات من أجل بلادهم والدفاع عنها فى الحروب المختلفة التى خاضوها فى أنحاء متفرقة بالعالم.