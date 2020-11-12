 موزمبيق تتهم 12 إيرانيا بدعم جماعة إرهابية - بوابة الشروق
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موزمبيق تتهم 12 إيرانيا بدعم جماعة إرهابية

د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:29 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:29 ص

 اتهمت السلطات في موزمبيق 12 إيرانيا اليوم الأربعاء بدعم منظمة إرهابية، وذلك بعد عام من اعتقالهم في مقاطعة كابو ديلجادو المضطربة بشمال موزمبيق.

وتردد أن الإيرانيين المعتقلين أعضاء في منظمة إرهابية دولية وقد تم اعتقالهم في كابو ديلجادو في كانون أول/ديسمبر 2019، وفقا لمكتب المدعي العام في مابوتو.

وضبطت السلطات بنادق هجومية آلية ومسدسات وذخيرة ومعدات أخرى على متن سفينتهم في خليج بيمبا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قطع مسلحون رؤوس أكثر من 50 شخصا في نفس الإقليم، بعد أن هاجم المتمردون عدة قرى في منطقتي ميودومبي وماكوميا، مما أسفر عن مقتل مدنيين واختطاف نساء وأطفال وحرق منازل.

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