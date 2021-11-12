ضبط 120 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحر الأحمر

نجحت الداخلية في ضبط 120 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالبحر الأحمر وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحر الأحمر نشاط (2 عنصر إجرامى، أحدهما له معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة البحر الأحمر) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات ، تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر ، وبحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).



بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.