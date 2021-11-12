استطلاع: الإصابة بالسرطان لا تزال أكبر المخاوف الصحية للألمان

حتى في خضم أزمة كورونا، كشف استطلاع حديث للرأي أن الإصابة بالسرطان لا تزال تمثل أكبر مخاوف الألمان المتعلقة بصحتهم.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة التأمين الصحي الألماني "إيه دي كيه" أن الإصابة بالسرطان هي أكثر ما يثير خوف 70% من الألمان فيما يتعلق بصحتهم، (72% قبل عام).

وجاء في المرتبة الثانية الإصابة بالزهايمر والخرف (54%).

ودعا رئيس الشركة، أندرياس شتورم، إلى عدم الاستهانة بفيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد الإصابات، والاستمرار في مراعاة الإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد بين الأفراد.

وبحسب الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 4 حتى 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي، ذكر 20% فقط من الألمان أن الإصابة بكورونا تمثل أكبر مخاوفهم الصحية. وكانت تبلغ نسبتهم قبل عام 37%.