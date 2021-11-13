البرتغالي كيروش : حضرت من أجل التأهل للمونديال

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني العديد من الرسائل عقب قيادته للفراعنة للتأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعد تصدره مجموعته.

وقال كيروش في تصريحات لقناة أون سبورت :" لدي العديد من الرسائل للجميع .. هدفنا هو التأهل للمونديال وهو ما حضرت إلى مصر من أجله".

وأضاف كيروش :" لدينا أيضًا البطولة العربية وهي بطولة هامة ويجب أن نشتغلها بالشكل الأمثل من خلال الدفع بالعديد من العناصر الجديدة من أجل إكتساب خبرات تساعدنا في الفترة المقبلة".

وأضاف :" سنكون أمام تحدي كبير في كأس الأمم الإفريقية أيضًا ويجب أن نحافظ على سمعة مصر الكبيرة فالجميع ينتظر الفوز لذا علينا أن نستعد بشكل مميز".

وشدد كيروش على أنه رغم كل تلك الأمور ولكن هناك هدف واضح وحلم محدد وهو التأهل للمونديال وتجهيز منتخب قوي قادر على المنافسة في المونديال بشكل مميز.

وأضاف :" كيف سنواجه منتخبات كبيرة في المونديال دون أن نكون الأفضل في إفريقيا .. أمامنا الكثير من العمل من أجل تحقيق هدفنا".