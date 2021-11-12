بلينكن يبدأ جولة أفريقية تشمل كينيا ونيجيريا والسنغال 15 نوفمبر

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولة أفريقية في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، يزور خلالها كينيا ونيجيريا والسنغال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح اليوم /الجمعة/ - إن بلينكن سيركز في جولته على عمق واتساع العلاقات مع الشركاء الأفارقة، وسيعمل على الدفع بمستوى التعاون الأمريكي ـ الأفريقي بشأن الأولويات العالمية المشتركة.

وأضاف أن من بين هذه الأولويات إنهاء جائحة كورونا والعمل مجددا على إعادة بناء الاقتصاد العالمي الأكثر شمولا ومكافحة الأزمة المناخية وتعزيز الديمقراطية والسلام والأمن.

ونوه إلى أن بلينكن سيلتقي - في زيارته للعاصمة الكينية نيروبي - مع الرئيس أوهورو كينياتا ووزيرة الشئون الخارجية ريتشيل أومامو وعدد من كبار المسئولين؛ لبحث طائفة من القضايا المشتركة، لاسيما في ظل عضوية كينيا في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك قضايا إثيوبيا والصومال والسودان فضلا عن بحث التعاون مع كينيا في مكافحة جائحة كورونا وتحسين إتاحة الطاقة النظيفة وحماية البيئة، كما سيؤكد الوزير دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات سلمية وشاملة في كينيا في عام 2022.

وأوضح المتحدث أن بلينكن سيتوجه - بعد ذلك - إلى العاصمة النيجيرية أبوجا؛ حيث يلتقي مع الرئيس محمدو بوهاري ونائبه يمي أوسينباجو ووزير الخارجية جيفري أونييما، وستنصب المباحثات على التعاون بين الأمن الصحي وتوسيع إتاحة الطاقة والنمو الاقتصادية وتدعيم الديمقراطية، وسيلقي بلينكن خطابا حول السياسة الأمريكية الأفريقية، كما سيلتقي برجال الأعمال النيجيريين في القطاع الرقمي.

وتابع المتحدث: إن بلينكن سيختتم جولته في العاصمة السنغالية داكار؛ حيث يلتقي بالرئيس ماكي سال ووزيرة الخارجية إيسيتا تال سال للتأكيد مجددا على الشراكة بين البلدين، وباعتبار أن السنغال ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته القادمة فإن بلينكن يسعى لبحث بعض القضايا الإقليمية المتعلقة بالقارة الأفريقية، كما سيشارك في فعاليات تسلط الضوء على العلاقات التجارية القوية بين الولايات المتحدة والسنغال ودعم دور المرأة السنغالية في ريادة الأعمال واستعراض الشراكة مع الولايات المتحدة في مكافحة جائحة كورونا.

أ.م.ن - ك ف