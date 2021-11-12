البيت الأبيض: بايدن سيوضح خلال قمته الافتراضية مع الرئيس جينبينج أن أمريكا لا تريد نزاعا مع الصين

أعلن البيت الأبيض الأمريكي اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوضح خلال قمته الافتراضية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الصيني شي جينبينج أن الولايات المتحدة لا تريد نزاعا مع الصين.



وذكر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن المحادثات تهدف إلى الحيلولة دون حدوث سوء تفاهم قد يؤدي إلى نزاع عسكري بين الدولتين المتنافستين، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة .



ونقلت الوكالة عن بيان للبيت الأبيض الأمريكي القول إن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني لا تستهدف الوصول إلى إنجازات أو نتائج محددة.



وأضاف البيت الأبيض أن القمة تسعى إلى وضع شروط وقواعد للمنافسة.



وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيكون صريحا بشأن المخاوف الخاصة بالصين، وسيوضح نوايا وأولويات الولايات المتحدة.



وتأتي المحادثات في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين البلدين بشأن قضايا من بينها قضية تايوان والقيود المفروضة على مبيعات التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.



ورفعت إدارة بايدن المناقشات إلى مستوى الرئيسين بعد أن ثبت فشل أشهر من المحادثات على مستويات أدنى.