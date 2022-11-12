جوتيريش يدعو المجلس العسكري في ميانمار إلى العودة لمسار التحول الديمقراطي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، المجلس العسكري في ميانمار، إلى العودة إلى مسار التحول الديمقراطي، معتبرا أنه السبيل الوحيد للاستقرار والسلام.

وقال جوتيريش ـ في تصريحات له بعد لقائه بقادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان) حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية ـ" أدعو السلطات في ميانمار إلى الاستماع لشعبها والإفراج عن السجناء السياسيين والعودة إلى طريق التحول الديمقراطي فورا".

ووصف جوتيريش الوضع بأنه "كابوس لا نهاية له" في ميانمار التي تشهد منذ فبراير 2021 نزاعا لم يتم التوصل إلى حل سلمي له حتى الآن.