القوات الروسية تنقل مركزها الإداري بعد الانسحاب من خيرسون

نقلت قوات الاحتلال الروسي مركزها الإداري الإقليمي بعد انسحابها من مدينة، بجنوب أوكرانيا، أمس الجمعة.

وذكرت وكالات أنباء روسية اليوم السبت، نقلا عن متحدث باسم إدارة احتلال خيرسون، أنه جرى نقل جزء كبير من الإدارة الروسية بالفعل إلى بلدة هينيتشيسك.

وتقع هينيتشيسك في أقصى الجنوب الشرقي لخيرسون، على بحر أزوف، وعلى مسافة عشرات الكيلومترات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بالقوة في 2014.

وغزت روسيا أغلب أرجاء خيرسون بعد فترة قصيرة من شن حربها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، ضم الكرملين خيرسون، وثلاث مناطق أوكرانية أخرى- زابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك- إلى الاتحاد الروسي، في انتهاك للقانون الدولي.

وفي ظل الهجمات الأوكرانية المضادة، أعلنت موسكو يوم الأربعاء أنها سوف تسحب قواتها من كل أجزاء خيرسون التي تقع شمال غرب نهر دنيبرو بما في ذلك عاصمة المنطقة.

وأشارت تقديرات الاستخبارات البريطانية إلى أن استعادة القوات الأوكرانية مدينة خيرسون أضر كثيرا بسمعة روسيا.