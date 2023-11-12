إسرائيل تبيع لفنلندا منظومة مقلاع داود المضادة للصواريخ

وقَّعت إسرائيل مع فنلندا، اليوم الأحد، صفقة لبيعها منظومة "مقلاع داود" المضادة للصواريخ الباليستية، بقيمة 317 مليون يورو.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان اطلعت عليه وكالة "الأناضول": "وقَّع المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير، صفقة لبيع مقلاع داود، إلى فنلندا بقيمة نحو 317 مليون يورو"، دون الإشارة إلى مَن وقع الاتفاقية من جانب فنلندا.

وأضافت الوزارة أنها "أحد الأنظمة الرائدة في العالم لاعتراض التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والطائرات بدون طيار"، واصفة الصفقة بـ"تاريخية".

وأدخلت منظومة "مقلاع داود" في نظام الدفاع للقوات الجوية الإسرائيلية عام 2016، وبعد عام تم الإعلان عن تشغيلها، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن "مقلاع داود ليس متحركا مثل القبة الحديدية، لكنه ثابت على غرار نظام سهم، وهو منظومة أخرى لدى إسرائيل لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى"، مشيرة إلى أن "كل صاروخ اعتراضي من منظومة مقلاع داود يكلف مليون دولار".

وكانت شركة "رفائيل" للأنظمة الدفاعية المتقدمة، المملوكة لإسرائيل، وشركة "ريثيون" الأمريكية، طوّرتا منظومة "مقلاع داود" أو "العصا السحرية"، لاعتراض الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى.

وتأتي هذه الصفقة في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 37 يوما عدواناً مدمراً على قطاع غزة؛ أسفر عن استشهاد أكثر من 11 ألفا ومائة شهيد فلسطيني، بينهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف جريح، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية، مساء السبت.