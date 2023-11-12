أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات" الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي زيبينسكي، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت 4 أطقم مدفعية للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.

وقال زيبينسكي، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "خلال سجال مدفعي دمر جنود تجمع قوات "الغرب" مدفعا بولنديا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز " كراب" ومدفعا من عيار 122 ملم من طراز " 2 أس1 "جوفزديكا ومدفع هاوتزر من طراز "دي - 30" وأربعة أطقم مدفعية في مناطق بيشاني وبتروبافلوفكا وستيبوفا نوفوسيلوفكا وكيسلوفكا".

وأضاف زيبينسكي أن "خسائر العدو بلغت نحو 50 عسكريا ومركبة مشاة قتالية من طراز برادلي، وناقلة جند مدرعة من نوع "إم 113" وثلاث طائرات مسيرة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال زيبينسكي إن أطقم الطائرات العملياتية التكتيكية شنت هجمات صاروخية وقنابل على نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة بتروبافلوفكا.

كما قامت أطقم منظومات قاذفات اللهب الثقيلة بضرب تجمعات للقوة البشرية للواء الميكانيكي 32 في منطقة زاجورويكوفكي، وفقا لزيبينسكي.

كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى أنه خلال الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، صدت وحدات التجمع هجمات مضادة نفذتها مجموعات هجومية من اللوائين الميكانيكيين 54 و67 للعدو في مناطق بلدات سينكوفكا وزاجورويكوفكا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ أكثر من عام ونصف، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا من العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، على يد نظام كييف.