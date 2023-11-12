واشنطن تضع المحادثات العسكرية مع الصين كأولوية في قمة بايدن وشي

قال البيت الأبيض، إن استئناف الاتصالات العسكرية الأمريكية الصينية يعد أولوية قبيل القمة المقررة خلال الأسبوع الجاري بين الرئيسين جو بايدن وشي جين بينج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قوله في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" "لقد قطع الصينيون بشكل أساسي روابط الاتصالات.. الرئيس بايدن يرغب في إعادة تأسيسها.. وسينظر إلى هذه القمة كفرصة لمحاولة تحقيق تقدم في هذا الشأن".

وقال أيضا في برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس" إن هذه القضية "كانت تمثل أولوية" بالنسبة لبايدن و"نحن بحاجة إلى خطوط الاتصال هذه لكي لا تكون هناك أخطاء أو سوء تقدير أو سوء فهم".

وكانت الصين قد أوقفت الاتصالات العام الماضي احتجاجا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان. وازادت العلاقات الدفاعية بين البلدين تعقيدا عندما تمت الإطاحة بوزير الدفاع الصيني لي شانج فو الشهر الماضي، حيث أصبح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بدون نظير مباشر.

وقال سوليفان إنه يجب إعادة الخط الساخن بين كبار مسئولي الدفاع "حتى الوصول إلى المستوى التكتيكي والعملياتي".

كما أن إيران أيضا مدرجة على جدول أعمال اجتماع بايدن، وشي يوم الأربعاء، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سان فرانسيسكو – وهو أول اجتماع مباشر بينهما منذ عام وأول زيارة يقوم بها شي إلى الولايات المتحدة منذ ست سنوات.

وذكر سوليفان لشبكة "سي بي إس" "من المؤكد أن قضية البرنامج النووي الإيراني والتهديد الذي يشكله سيكونان على جدول الأعمال، وكذلك التهديد الذي تشكله إيران على الاستقرار الإقليمي، والتهديد الذي تشكله على القوات الأمريكية في المنطقة".