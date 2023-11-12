قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تفاوت سقوط الأمطار ما بين منطقة إلى أخرى.

وتوقعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، صباح الأحد، أن المنخفض الجوي يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية.

وحددت مناطق سقوط الأمطار اليوم، إذ تعد محافظات شمال ووسط الصعيد وجنوب القاهرة الكبرى ومناطق من الصحراء الغربية، الأكثر تأثرًا بسقوط الأمطار المتوسطة والرعدية.

وأضافت أن الأمطار تتقدم في الساعات المقبلة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، موضحة أنها تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وذكرت أن الأمطار خفيفة على مناطق شمال الوجه البحري، وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، قائلة إن «درجات الحرارة عادت للمعدلات الطبيعة في مثل هذا الوقت من العام».

وأوضحت أن «العظمى على القاهرة 28 درجة، لتسود أجواء مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلة على المناطق الساحلية، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد».

وحذرت من انخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مناشدة المواطنين متابعة النشرة الجوية بصورة يومية، وتغيير نوعية الملابس، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء ولوحات الإعلانات خلال سقوط المطار.

وأشارت إلى استمرار التقلبات الجوية على مدار الأسبوع الجاري، متوقعة استمرار فرص الأمطار غدًا في المناطق الجنوبية، إضافة إلى تعمق المنخفض الجوي بشكل كبير يوم الثلاثاء، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من انخفاض الحرارة وهطول الأمطار.