حماس: نطالب المؤسسات الدولية في غزة بالتوجه لمجمع الشفاء لحمايته

حملت حركة حماس الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، مسئولية سلامة الطواقم الطبية والجرحى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقالت الحركة في بيان، نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "نطالب المؤسسات الدولية في غزة بالتوجه لمجمع الشفاء لحمايته ومن بداخله لأنه يتعرض لحصار وهي جريمة حرب".

كان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة قد قال، اليوم الأحد، إن مستشفى الشفاء بشمال القطاع غير قادر على تقديم أي خدمة طبية بعد نفاد كل الإمكانيات منه وانقطاع الكهرباء بشكل كامل ومحاصرة المجمع بالدبابات الإسرائيلية.

وأضاف القدرة لوكالة "أنباء العالم العربي" أن الوضع في محيط المستشفى "ساحة حرب"، مشيراً إلى أن الظروف التي يعيشها المرضى في المجمع "لا يمكن وصفها".

وتابع: "الجثث مكدسة في مستشفى الشفاء وأمامه، ولا تجد من يدفنها".

وأوضح أن المستشفى يشهد الإعلان بشكل متتابع عن حالات وفاة جديدة نتيجة عدم القدرة على إجراء العمليات الجراحية أو حتى توفير الأكسجين لمن يحتاجونه، أو توفير التدفئة في حاضنات الأطفال.

وقال القدرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "يُطلق النار باتجاه أي جسم يمكن أن يتحرك" في محيط المستشفى.

وأوضح أن المؤسسات الدولية العاملة في المجال الصحي مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر وكذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) "كلها غير قادرة على فعل شيء وفقدت قدرتها على العمل".