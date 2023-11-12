الرئيس الكوري الجنوبي يحضر قمة الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ

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أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الأحد، أن الرئيس سوف يحضر قمة الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ برئاسة الولايات المتحدة في سان فرانسسكو هذا الاسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن القمة ستعقد الخميس المقبل على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ( أبيك).

ومن المقرر أن يغادر يون إلى سان فرانسسكو الأربعاء المقبل في زيارة لمدة ثلاثة أيام، سوف يحضر خلالها قمة أبيك، كما سوف يعقد اجتماعات ثنائية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من أطلق الاطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ خلال عام 2022، بهدف مواجهة النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.