مقتل 15 شخصا خلال أعمال عنف في سجن بالإكوادور 

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب 14 آخرين في اشتباكات بين السجناء في أكبر سجون الإكوادور، وفقا لما ذكرته السلطات الإكوادورية اليوم الثلاثاء.

يشار إلى أن سجن "ليتورال" في مدينة جواياكيل الساحلية كان مسرحا لأعمال شغب وقتل جماعية متكررة، بما في ذلك حادثة في عام 2021 أسفرت عن مقتل 119 سجينا.

وكشفت السلطات عن تفاصيل قليلة حول أسباب العنف الأخير. وذكر مسؤولو السجن في بيان أن عناصر من الشرطة والجيش قد تم نشرها لاستعادة السيطرة على المنشأة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن مروحيات شوهدت تحلق فوق السجن بينما تجمع أقارب السجناء خارج البوابات للاطمئنان على أحبائهم.