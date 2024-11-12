فييرا: من الأفضل أن يرحل زيزو عن الزمالك

تحدث البرازيلي جورفان فييرا مدرب فريق الزمالك السابق ونوروز العراقي حاليا، عن اللاعبين الذين لن ينساهم في مصر.

وقال فييرا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم: "من اللاعبين المميزين جدا في مصر، ولن أنساهم هم زيزو وشيكابالا وعمر جابر".

وزاد: "الزمالك لديه العديد من اللاعبين المميزين أيضا، ولكن يجب أن تسيطر روح الفريق عليهم جميعا ويساعدون بعضهم البعض".

وتابع: "شيكابالا في الفترات الأخيرة من مسيرته، ولكنه سيظل شيكابالا، إنه أفضل لاعب في الزمالك وقائد بمعنى الكلمة".

وأضاف: "ما حدث من شيكابالا في ركلات الترجيح في السوبر المصري أمر طبيعي يحدث مع جميع اللاعبين، ولا يجب أن يتعرض لكل هذه الانتقادات فنفس الجماهير التي تنتقده كانت تحبه، ولكنه لن ينهزم لأن شخصيته قوية".

وأتم: "زيزو لاعب مميز جدا ولكني أرى أنه من الأفضل أن يرحل عن الزمالك، ويجب أن ينظر إلى نفسه ومستقبله وعائلته، لأنه هناك سيحصل على أموال كبيرة وسيلعب في دوري قوي مثل الدوري السعودي الذي به العديد من اللاعبين المميزين حاليا، ولكن الأمر سيتوقف على الفريق الذي سيتواجد فيه واللاعبين هناك الذين سيساعدونه".