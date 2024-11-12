كواليس جديدة في مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو

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كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جديدة في مفاوضات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مع اللاعب أحمد مصطفى زيزو.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، مازال ينتظر تحديد موعد جديد من حسين لبيب رئيس الزمالك للتفاوض حول تجديد التعاقد.

وتابع :" في آخر جلسة قريبة جمعت مصطفى سيد والد زيزو ووكيله برئيس الزمالك لم يتوصل الطرفان لاتفاق، لكن تحدد أن الزمالك سيشارك بنسبة في العقد الجديد للاعب، ويشارك رجال أعمال بالنسبة الأخرى.".

وواصل :" اقترح مقربون من المفاوضات أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرض بين الطرفين، أن يتم تجديد التعاقد وبيع عقد اللاعب بعدها مباشرة كي يستفيد الزمالك برقم مناسب".

وأتم:" يتمسك زيزو بالتجديد مع الزمالك والاستمرار لسنوات جديدة، فقد رفض مقترح التجديد ثم البيع لأن الرحيل مجانا سيضمن للاعب منحة توقيع وعقد أعلى.".