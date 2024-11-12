 الشيخ عيسى الخرافين: سيناء ستكون سلة غذاء مصر في المستقبل القريب - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2024 12:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الشيخ عيسى الخرافين: سيناء ستكون سلة غذاء مصر في المستقبل القريب

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 - 11:58 م

أشاد الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، بـ «خطة التنمية غير المسبوقة» التي وضعها الرئيس السيسي لسيناء، بقيمة 470 مليار جنيه، مشددا أنها «أنهت عزلتها التي كانت موجودة وجعلتها جزءا من مصر».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن مشروعي ترعة السلام على مساحة 400 ألف فدان وترعة الإسماعيلية يمثلان «مستقبلا باهرا لمصر»، قائلا:«سيناء ستكون في العصر القريب سلة غذاء مصر».

وأوضح أن الرئيس السيسي أنشأ محطات تحلية مياه في جميع المدن الكبرى بسيناء، متابعا: «المياه حاليا موجودة في كل بيت ومنزل، ولم نعد نفتقد للمياه كما العهد السابق حتى 2010».

ووجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطة التنموية غير المسبوقة نيابة عن أهالي سيناء، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب مكن الدولة من استكمال المشروعات وإنشاء المدن والقرى وتوفير المساكن للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك