الشيخ عيسى الخرافين: سيناء ستكون سلة غذاء مصر في المستقبل القريب

أشاد الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء، بـ «خطة التنمية غير المسبوقة» التي وضعها الرئيس السيسي لسيناء، بقيمة 470 مليار جنيه، مشددا أنها «أنهت عزلتها التي كانت موجودة وجعلتها جزءا من مصر».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن مشروعي ترعة السلام على مساحة 400 ألف فدان وترعة الإسماعيلية يمثلان «مستقبلا باهرا لمصر»، قائلا:«سيناء ستكون في العصر القريب سلة غذاء مصر».

وأوضح أن الرئيس السيسي أنشأ محطات تحلية مياه في جميع المدن الكبرى بسيناء، متابعا: «المياه حاليا موجودة في كل بيت ومنزل، ولم نعد نفتقد للمياه كما العهد السابق حتى 2010».

ووجه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطة التنموية غير المسبوقة نيابة عن أهالي سيناء، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب مكن الدولة من استكمال المشروعات وإنشاء المدن والقرى وتوفير المساكن للمواطنين.