ترامب يطلب من رئيس إسرائيل العفو عن نتنياهو

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برسالة إلى رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج يدعوه فيها إلى العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في محاكمته الطويلة بتهم الفساد، والتي أدت إلى انقسام شديد في البلاد.

وتعد هذه أحدث محاولة من جانب ترامب للتدخل في القضية لصالح نتنياهو، مما أثار تساؤلات حول نفوذ أمريكي مفرط في الشئون الداخلية الإسرائيلية.

وكان ترامب قد دعا أيضا إلى العفو عن نتنياهو خلال خطاب ألقاه الشهر الماضي أمام الكنيست الإسرائيلي، حين زار إسرائيل لفترة وجيزة للترويج لخطة وقف إطلاق النار في الحرب على غزة.

وفي رسالته اليوم الأربعاء إلى الرئيس إسحاق هرتسوج، وصف ترامب قضية الفساد بأنها "محاكمة سياسية غير مبررة".

وكتب ترامب في رسالته: "بينما تتجاوز دولة إسرائيل العظيمة والشعب اليهودي الرائع الأوقات الصعبة للغاية التي مرت خلال السنوات الثلاث الماضية، أدعوك تصدر عفوا شاملا عن بنيامين نتنياهو، الذي كان رئيس وزراء حازما وحاسما في زمن الحرب، ويقود الآن إسرائيل نحو عصر يعمه السلام".

وأقر هرتسوج بتسلمه الرسالة، لكنه قال إن أي شخص يسعى للحصول على عفو رئاسي يجب أن يقدم طلبا رسميا.

ورفض هرتسوج الإفصاح عن كيفية رده على طلب من نتنياهو، مكتفيا بالقول علنا إنه يرى أن المحاكمة كانت مصدرا للتشتيت والانقسام في البلاد، وأنه يفضل أن يصل نتنياهو والادعاء إلى تسوية.