الأربعاء 12 نوفمبر 2025 5:16 ص القاهرة
البنك الدولي وتونس يوقعان اتفاق تمويل في قطاع الطاقة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 4:02 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 نوفمبر 2025 - 4:02 ص

أعلن البنك الدولي اليوم الثلاثاء عن توقيع اتفاق تمويل مع الحكومة التونسية بقيمة 430 مليون دولار يمتد لخمس سنوات لدعم قطاع الطاقة.

وقال البنك إن البرنامج يهدف إلى دعم جهود الحكومة لتوفير خدمات كهرباء مستدامة ومنتظمة وبأسعار ميسرة، عبر تعزيز "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" وآليات الحوكمة في القطاع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

ويشمل البرنامج 30 مليون دولار في شكل تمويل ميسر.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس "سيعزز البرنامج موقع تونس في مجال الطاقة النظيفة، وخلق فرص اقتصادية، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل".

 

 
 


