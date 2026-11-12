القضاء الليبي يحكم بإعدام آمر سابق لفرقة أمنية رميا بالرصاص

قضت محكمة جنايات طرابلس الليبية بإعدام آمر "الفرقة الأمنية السادسة" سابقا وستة من معاونيه رميا بالرصاص، بعد إدانتهم بقتل مواطنتين واحتجاز أطفالهما ستة أشهر عام 2016.





وقال مكتب النائب العام في بيان نشره عبر منصة "فيسبوك" الليلة الماضية، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين السبعة، دون أن يذكر أسماءهم، على خلفية ارتكابهم جريمة قتل مواطنتين، إلى جانب احتجاز أطفال الضحيتين.

وأوضح المكتب أن محكمة جنايات طرابلس أصدرت حكمها في آخر جلساتها، وقضى بإدانة المتهمين وإنزال عقوبة الإعدام قصاصا رميا بالرصاص بحقهم عن واقعة القتل، كما قضت المحكمة عليهم بالسجن مدة ست سنوات وشهرين، عن واقعتي الخطف وحيازة أسلحة غير مرخص بها.

وأمرت بنشر ملخص الحكم في المنطقتين اللتين صدر فيهما الحكم ووقعت فيهما الجريمة، مع إعفاء المحكوم عليهم من المصاريف الجنائية.