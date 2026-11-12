سيئول تستبعد حضور بيونج يانج قمة أبيك في الصين

قال مسؤول رئاسي كوري جنوبي، الخميس، إنه من المستبعد أن تحضر كوريا الشمالية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في الصين الأسبوع المقبل.





وأضاف المسؤول، ردا على سؤال حول احتمال حضور كوريا الشمالية فعاليات دبلوماسية متعددة الأطراف أو إجراء محادثات مع واشنطن، أن احتمال إجراء محادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ليس معدوما، لكنه قد لا يكون كبيرا.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من غير المرجح على وجه الخصوص أن تحضر كوريا الشمالية قمة أبيك الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن فرص إجراء محادثات بين الجانبين خلال القمة ضئيلة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تكهنات مستمرة حول احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون خلال قمة أبيك، المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين في شنتشن بالصين، بعد أن عرض ترامب مرارا لقاء كيم لإجراء محادثات.