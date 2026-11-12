وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا التحضيرات للزيارات المتبادلة لـ ترامب وشي جينبينج

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي، ماركو روبيو، اليوم، مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني وانج يي؛ لبحث التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، والزيارة المتبادلة للرئيس الصيني شي جينبينج إلى ولاية فلوريدا الأمريكية للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن الاتصال الهاتفي جرى بناء على طلب من الجانب الصيني، وشارك فيه وانج يي بصفته مديرا لمكتب لجنة الشئون الخارجية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وعضوا بالمكتب السياسي، ووزيرا للخارجية.

وأكد الجانبان - خلال الاتصال - التزام قيادتي البلدين ببناء علاقة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي، وتستند إلى مبادئ الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل.

كما شددا على أهمية إجراء حوارات جادة بين القيادتين للدفع قدماً بالأهداف المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز السلام ونزع السلاح النووي، بما في ذلك إمكانية بحث هذه الملفات في إطار أي لقاء ثلاثي محتمل على مستوى القادة يجمع الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وتعقد قمة قادة منتدى "أبيك" في مدينة شينزين الصينية يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتسبقها فعاليات "أسبوع القادة" التي تنطلق في 16 نوفمبر، إضافة إلى قمة الرؤساء التنفيذيين المقررة يومي 17 و18 من الشهر ذاته.

في المقابل، تستضيف الولايات المتحدة قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر المقبل.