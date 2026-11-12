محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يشهدان مؤتمرا لدعم وتطوير التعليم الأزهري

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الخميس، والدكتور محمود صديق حسن، رئيس جامعة الأزهر، مؤتمرًا لمناقشة سبل دعم وتطوير منظومة التعليم الأزهري بمحافظة مطروح، وتعزيز دور كلية العلوم الأزهرية في خدمة أبناء المحافظة.

وخلال كلمته، أكد محافظ مطروح حرص المحافظة على تقديم كل أوجه الدعم للكلية، والعمل على تذليل أية عقبات تواجه العملية التعليمية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متميزة لأبناء مطروح، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتناول المؤتمر أوجه التعاون المشترك وسبل الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير الإمكانات اللازمة لدعم الكلية وتحقيق أهدافها.

وعقب المؤتمر، عقد المحافظ ورئيس جامعة الأزهر لقاءً مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، ومناقشة سبل تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم، مؤكدين أهمية دورهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للكلية وخدمة أبنائنا الطلاب.