برلماني بريطاني يطالب بفرض قيود قانونية على ضرب الكرة بالرأس في التدريبات

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طالب نائب في البرلمان البريطاني بفرض ضمانات قانونية للحد من تكرار ضرب الكرة بالرأس خلال تدريبات كرة القدم، في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بإصابات الدماغ والأمراض التنكسية العصبية.

وتقدم النائب عن حزب العمال جراهام موريس بمقترح برلماني يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تحد من عدد المرات التي يُسمح فيها للاعبين بضرب الكرة بالرأس أثناء التدريبات.

وتوصلت أبحاث إلى أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للوفاة بسبب الأمراض التنكسية العصبية بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف مقارنة بعامة السكان.

ويؤكد المقترح البرلماني، المعروف باسم «مقترح اليوم المبكر»، أن حماية صحة أدمغة اللاعبين تمثل «قضية جوهرية تتعلق بالصحة العامة ورفاهية اللاعبين».

ويأتي تحرك موريس دعمًا لعريضة وطنية قدمتها منظمة «هيد سيف فوتبول» الخيرية في سبتمبر الماضي، دعت فيها الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تشمل فرض قيود قانونية على تكرار ضرب الكرة بالرأس خلال التدريبات، وتشكيل فريق عمل مشترك يضم خبراء طبيين وممثلين عن اللاعبين ومجموعات مناصرة وهيئات كروية، بهدف وضع «ضمانات قابلة للتنفيذ» لتنظيم ضرب الكرة بالرأس.