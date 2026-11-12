 الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مكة المكرمة عقب اعتراضهما وتدميرهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع المدني السعودي: سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مكة المكرمة عقب اعتراضهما وتدميرهما

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 6:53 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 6:53 ص

 أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة المكرمة، وذلك عقب اعتراضهما وتدميرهما في الجو، مشيرا إلى أن الشظايا طالت أجزاء من قرية "سبوحة".

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني - في بيان عبر منصة "إكس" - أن الصاروخين أطلقا من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة، مؤكدا أن هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج التصعيدي للميليشيا.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، ونفذت الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة؛ لضمان سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.


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