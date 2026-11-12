 لقاء قصير وعبارة باللغة عربية.. أردوغان يستقبل الشرع في أنطاليا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لقاء قصير وعبارة باللغة عربية.. أردوغان يستقبل الشرع في أنطاليا

وكالات
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 7:28 ص | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 7:28 ص

 جمع "لقاء قصير وعبارة عربية لافتة"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة المناخ COP31 في أنطاليا.

 
فبينما تصافح الرئيسان مصافحة طويلة، بادر أردوغان بسؤال الشرع باللغة العربية: "كيف سوريا؟"، فرد الأخير مبتسما: "الحمد لله"، وقد حظيت هذه اللفتة بمتابعة وسائل الإعلام التركية.

وجرى اللقاء خلال استقبال أردوغان، برفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة أكثر من 100 دولة يشاركون في القمة، حيث أجرى مع كل منهم حديثا قصيرا.

ويشارك الشرع في قمة قادة العالم المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى.

 
وتشمل فعاليات القمة كلمات واجتماعات ثنائية، إلى جانب برنامج يركز على تمويل المناخ والتكيف مع تغير المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة.


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