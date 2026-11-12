وول ستريت جورنال: فانس يدرس عقد محادثات مباشرة مع مسئول أمني إيراني رفيع لإنهاء الحرب

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، يدرس إجراء محادثات مباشرة وجها لوجه مع مسئول أمني إيراني رفيع المستوى يُعرف بـ"تشدده"، وذلك في ظل تنامي دوره ككبير للمفاوضين الأمريكيين في الملف الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين وإقليميين ومصادر مطلعة على سير المفاوضات، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لإنهاء الحرب، التي بات يُنظر إليها داخل الأوساط السياسية باعتبارها عبئاً ثقيلاً على الحزب الجمهوري.

وأوضحت المصادر أن الرئيس دونالد ترامب أبدى - خلال الأيام الأخيرة أمام كبار مساعديه ونظرائه - انفتاحا على فكرة استئناف فانس للمحادثات مع طهران ومنحه تفويضا للتفاوض. ورغم ذلك، أكد مسئولون أمريكيون أن النقاشات المتعلقة بإرسال فانس للقاء مسئولين إيرانيين بشكل مباشر لا تزال في مراحلها الأولية.

وكان فانس قد وجه - في أكتوبر الماضي - رسالة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، طلب خلالها عقد لقاء. ورغم لم يتم تحديد موعد بعد، إلا أن الطرفين يجريان اتصالات عبر وسطاء وحلفاء لبحث الخطوات القادمة.

واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن عقد لقاء مباشر على هذا المستوى يعد "خطوة غير مسبوقة"؛ تعكس مدى "استعداد" نائب الرئيس للذهاب بعيدا في مساعيه لإنهاء الصراع، مشيرة إلى أن فانس بات يؤدي دورا دبلوماسيا أكثر نشاطا في هذا الملف مقارنة بالمبعوثين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المنشغلين أيضا بمفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويرى مراقبون ومسئولون أن تصدر فانس لمشهد الحوار مع إيران ينطوي على مجازفة سياسية كبرى؛ فبينما قد يخرج منتصرا إذا نجح في طي صفحة صراع لا يحظى بشعبية؛ فإنه قد يصبح واجهة لفشل دبلوماسي جديد حال رفضت طهران تقديم تنازلات جوهرية.

يأتي هذا الحراك وسط تباينات داخل البيت الأبيض؛ إذ كشف مسئولان أن ترامب انتقد في أحاديث خاصة خلال الأسابيع الأخيرة "مذكرة التفاهم" التي أبرمت في يونيو الماضي وساهم فانس في التفاوض عليها، متسائلا عما إذا كانت خطأ مكلفا منح إيران وقتا ثمينا لإعادة ترتيب صفوفها وجني إيرادات نفطية قبل فرض الحصار البحري الأمريكي. وفي المقابل، نفى مسئول في البيت الأبيض تراجع ترامب عن قناعته بالمذكرة، مؤكدا أن المفاوضين تصرفوا بحسن نية، فيما امتنع المتحدث باسم فانس عن التعليق.

وعلى صعيد متصل، برز فانس بتصريحاته العلنية التي حمل فيها الحرب مسئولية "الأداء الكارثي" للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي؛ وهو ما علق عليه ترامب بتفهمه لموقف نائبه مع تأكيده أنه سيكرر قراره مجددا.

من جانبهما، دافع وزيرا الخارجية ماركو روبيو، والدفاع بيت هيجسيث عن قرار خوض الحرب باعتباره الخيار الوحيد لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران رغم امتلاكها مخزونا من اليورانيوم عالي التخصيب.

وتصطدم الجهود الأمريكية لاستئناف المحادثات بشروط إيرانية متشددة؛ إذ ترى طهران في تراجع "الجمهوريين" بانتخابات التجديد النصفي فرصة لفرض شروطها، مطالبة برفع الحصار، والإفراج عن الأصول المجمدة، وتخفيف العقوبات النفطية كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو - يوم الثلاثاء - هذه المطالب بـ"غير الواقعية على الإطلاق"، مؤكداً استعداد واشنطن للدبلوماسية فور تغير الموقف الإيراني.

وفي محاولة لكسر الجمود، أشار مسئولون في الشرق الأوسط إلى أن "الوسطاء" طرحوا تدابير فورية لبناء الثقة، تتضمن سحب الولايات المتحدة حاملات طائراتها إلى مسافة آمنة لتقليل مخاطر التصعيد، وتخفيف الحصار عن الموانئ الإيرانية، مقابل سماح طهران بمرور 25 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش داخل الإدارة الأمريكية تحول من التساؤل حول إمكانية تجدد العمليات العسكرية، إلى المفاضلة بين استئناف مفاوضات السلام أو الاكتفاء بمواصلة الحصار البحري والعقوبات لإجبار طهران على الرضوخ.

وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، أكد روبيو أن الحملة الاقتصادية أثبتت فاعلية كبيرة ألحقت دمارا بالنظام الإيراني، ما يُغني الرئيس - في المرحلة الراهنة - عن تنفيذ عمليات قتالية واسعة، مع بقاء الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد تحسبا لتجاوز أي خطوط حمراء. ونقلت الصحيفة أن روبيو، إلى جانب كبير موظفي البيت الأبيض الجديد ستيفن ميلر، يؤيدان الاستمرار في سياسة الضغط الأقصى وانتظار رضوخ طهران.