رئيس إندونيسيا يحضر قمة أبيك في الصين سعيًا لتعزيز المرونة الاقتصادية

يعتزم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو تسليط الضوء على المرونة الإقليمية والأمن الغذائي والطاقة والتجارة الشاملة خلال اجتماع قادة قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقده في مدينة شينزين بالصين يومي 18 و19 نوفمبر.

وأكد المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بوزارة الخارجية، سانتو دارموسومارتو، خلال مؤتمر صحفي عقد في جاكرتا اليوم الأربعاء، أن الرئيس الإندونيسي سيحضر القمة إلى جانب قادة اقتصاديين آخرين من (أبيك).

وأضاف سانتو، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، أن إندونيسيا ستطرح عدة بنود رئيسية على جدول أعمال القمة، بما في ذلك المرونة الوطنية والإقليمية، والأمن الغذائي، والأمن الطاقي، والأمن البشري، والاستقرار الاقتصادي الأوسع نطاقاً.

وأشار إلى أن الرئيس برابوو سيؤكد على ضرورة الحفاظ على ظروف جيوسياسية إيجابية ومواتية لضمان نمو مستدام في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وستدعو إندونيسيا منظمة (أبيك) أيضًا إلى الحفاظ على دورها كجسر تعاوني يوحد القوى الاقتصادية، بدلاً من تحويلها إلى ساحة معركة تدافع فيها الدول عن مصالحها الخاصة.

وسيلقي برابوو كلمة، قبل انعقاد القمة الرئيسية، أمام قمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة (أبيك) في 18 نوفمبر لتعزيز الحوار بين الحكومات والقطاع الخاص حول النمو المستدام.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد الرئيس الإندونيسي اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش القمة، ولا يزال الوقت والمكان المحددان قيد الترتيب.