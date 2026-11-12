 صحة سوهاج: تطعيم مليون و400 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2026 8:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟

النتـائـج تصويت

صحة سوهاج: تطعيم مليون و400 ألف طفل خلال الحملة القومية ضد الحصبة والحصبة الألمانية

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 8:21 م

أعلنت مديرية الشئون الصحية بسوهاج، اليوم الخميس، نجاحها في تطعيم مليون و400 ألف طفل بمراكز وقرى المحافظة، خلال الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التي انطلقت يوم 25 أكتوبر واستمرت حتى 12 نوفمبر الجاري.

ووجه الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر والتقدير للفرق الطبية والإدارية والإشرافية وفرق التوعية الصحية وكل الجهات المشاركة.

وأشاد بالتزامهم وانضباطهم وروح المسئولية التي أظهروها طوال أيام الحملة، مؤكدًا أن حماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض تأتي في مقدمة أولويات المنظومة الصحية بالمحافظة.

من جهته، أوضح الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، أن مكاتب الصحة والوحدات الصحية ستواصل استقبال وتطعيم الأطفال المتأخرين عن التطعيم لأي ظرف، حتى بعد انتهاء الحملة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك