حبس صاحب شركة «زور» كشف حساب بنكي للاقتراض بالإسكندرية

أمرت نيابة المنشية وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، بحبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتزوير مستندات وأوراق رسمية؛ بهدف الحصول على قرص من أحد البنوك بقيمة نصف مليون جنيهًا، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق المزورة التي كانت بحوزته.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة؛ يفيد ورود بلاغ من مدير فرع أحد البنوك الكائن في منطقة المنشية، حول تقديم مالك إحدى شركات التجارة، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، إلى فرع البنك كشف حساب بنكي منسوب صدوره إلى أحد البنوك "فرع محطة الرمل"؛ للحصول بموجبه على قرض بقيمة 500 ألف جنيه، وتبين أنه مزوَّر.

وعقب تقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، أقر بأنه اصطنع كشف الحساب "المزور" بمعرفته باستخدام ماسح ضوئي "إسكنر" وبرامج إلكترونية، داخل أحد مقاهي الإنترنت، بهدف تقديمه للبنك للحصول بموجبه على القرض، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.