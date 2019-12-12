 تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في ماليزيا منذ ثلاثة عقود - بوابة الشروق
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تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال في ماليزيا منذ ثلاثة عقود

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 10:49 ص | آخر تحديث : الخميس 12 ديسمبر 2019 - 10:49 ص

أعلنت ماليزيا عن تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ ما يقرب من ثلاثة عقود؛ ما أثار مخاوف من إمكانية انتشار المرض في أنحاء المنطقة.

وكان اختبار لمنظمة الصحة العالمية قد كشف أن الفيروس، الذي أصيب به رضيع عمره ثلاثة أشهر من ولاية صباح شرقي البلاد، يرتبط بإصابة أخرى تم تسجيلها في الفلبين، حسب وزارة الصحة الماليزية.

وكانت آخر إصابة بالمرض في ماليزيا قد تم تسجيلها عام 1992، وأعلنت البلاد نفسها خالية من المرض عام 2000، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

يُذكر أن الفلبين أعلنت عن تفشي ذلك المرض في سبتمبر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسع إصابات على الأقل في البلاد خلال العام الجاري.


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