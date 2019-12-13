أنباء عن سيطرة الجيش الليبي على منطقة صلاح الدين في طرابلس

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قالت شعبة الاعلام الحربي في ليبيا إن الجيش الليبي بسط سيطرته على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين بمدينة طرابلس العاصمة.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي قد أعلن، مساء اليوم الخميس، بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس ، ودعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.

وأعلن حفتر:"ساعة الصفر" لجميع الوحدات العسكرية في طرابلس، قائلا:"اليوم نعلن المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة".

وأضاف"دقت ساعة الصفر، ساعة الاقتحام الكاسح الواسع التي يترقبها كل ليبي حر شريف، وأهلنا في طرابلس بفارغ الصبر"

وتعهد حفتر في كلمته"منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، وأوصي قوات الجيش باحترام حرمات البيوت".

وأشار إلى أن "الجيش الليبي منتصر لا محالة في معركة طرابلس".

وعلى الجانب الآخر، قال الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو:"نحن من سيحدد ساعة الصفر الحقيقية"

وقال وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا: "الحرب منتهية وستحسم لصالحنا"

وأكد رئيس أركان الوفاق محمد الشريف أن:"كلمة حفتر لن تؤثر علينا وقواته لن تدخل طرابلس".