رئيس بوليفيا السابق يصل الأرجنتين وتوقعات بطلب اللجوء

قال وزير خارجية الأرجنتين فيليب سولا اليوم الخميس إن رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس وصل إلى الأرجنتين وقد يطلب حق اللجوء السياسي.

وقال سولا لشبكة "تي إن" التليفزيونية إنه "جاء كي يستقر... هو يشعر بأنه أفضل هنا".

وكان رئيس الأرجنتين ألبرتو فيرنانديز الذي أدى اليمين يوم الثلاثاء قد عرض سابقا منح موراليس حق اللجوء السياسي.

وكان زعيم بوليفا السابق قد توجه إلى المكسيك يوم 12 نوفمبر الماضي بعد احتجاجات عمت أنحاء البلاد ضد مزاعم بتزوير انتخابي أجبرته على الاستقالة.

ومنحت المكسيك حق اللجوء لموراليس لكن تتكهن تقارير بأنه سيفضل أن يكون في الأرجنتين لكي يكون أقرب من بوليفيا ويواصل الاتصالات مع حزبه اليساري "ماس".

وسافر موراليس إلى بوينس إيرس قادما من كوبا، حيث خضع هناك لعملية فحص طبي. وكان نجلاه قد وصلا إلى الأرجنتين قبل ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد على تويتر إنه أجرى يوم أمس الأربعاء "محادثة مع إيفو موراليس أبلغني فيها عن قراره بالانتقال إلى بوينس إيرس".

وأضاف إبرارد إنه "شكر بحرارة الشعب والحكومة المكسيكية على كرمهم".

وكان موراليس قد أعلن في 20 أكتوبر فوزه بفترة رئاسية رابعة، لكن مزاعم التزوير أطلقت أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.

وأدت استقالة موراليس إلى تولي نائبة رئيس مجلس الشيوخ جنين أنيز السلطة في بوليفيا وتشكيل حكومة مؤقتة محافظة. بينما في الأرجنتين والمكسيك وكوبا، حكومات يسارية أو من يسار الوسط.

وقال سولا إن الحكومة الجديدة في الأرجنتين لا تعترف بالحكومة المؤقتة في بوليفيا وتأمل في أن تجرى انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الأرجنتين تتوقع ألا يدلي موراليس بأي آراء سياسية خلال فترة بقائه في البلاد.