الجونة يودع الذئب الصربي بـ«تورتة»

ودع فريق الجونة، نيبوشا ميلوسفيتش، المدير الفني للفريق الذي تمت إقالته مؤخرًا، بعد الخسارة أمام فريق إنبي بنتيجة 4-1 بحفلة وداع.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الجونة، على موقع التواصل الاجتماعي«تويتر» صورة احتفال بتوديع نيبوشا، في وجود بعض لاعبي الفريق وحسام غالي مدير الكرة.

وجاء نص التغريدة:" يود الجونة أن يشكر نيبوشا ميلوسفيتش، مديرنا الفني، وفلادان بيراسفيتش، مساعد المدرب، على خدماتهم طوال العام الماضي، ونتمنى لهم جميعًا الأفضل".

وكان الجونة قد أقال نيبوشا، مساء الثلاثاء الماضي، على خلفية خسارة الفريق من إنبي، بنتيجة 4-1، في الإسبوع الـ7 من الدوري المصري الممتاز، وتعيين رضا شحاته مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، خلفًا للذئب الصربي.