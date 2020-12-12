لبنان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 145245

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 145245 حالة بعد تسجيل 1540 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1190 بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا،أنه تم تسجيل 1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، بينها 1537 من بين المقيمين و 3 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 145245 منذ 21 شباط/فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة منصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 1190 منذ 21 فبراير الماضي.

واتخذ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قراراً يقضى بحظر التجول بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى الخامسة صباحاً على أن يبدأ ‏الاقفال العام الساعة العاشرة ليلاً، وذلك من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشمل القرار تحديد ‏إشغال المطاعم بنسبة 50 في المئة والإبقاء على إقفال الملاهي والحانات والمراقص الليلية حتى إشعار آخر. ومنع ‏إقامة الأعراس والمآتم والمناسبات الاجتماعية والحفلات. كما يطلب القرار من المواطنين الإلتزام ‏بوضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكان مجلس الوزراء اللبناني، أعلن في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية العام الحالي.