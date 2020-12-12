مجلس أمناء زويل يشكر الرئيس السيسي لاستكمال منشآتها وسداد 3 مليارات مستحقات

• الرئيس التنفيذي للمدينة: استلام المجمع الإداري والثقافي و93 غرفة مجهزة فندقية ببيت ضيافة الطلاب خلال شهور



وجه مجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته لمدينة زويل كصرح علمي متميز واهتمامه البالغ برعاية المدينة والتوجيه بضرورة استكمال منشآتها في المرحلتين الثانية والثالثة، وسداد جميع المبالغ المستحقة عن قيمة هذه الإنشاءات من موازنة الدولة حتى تستطيع المدينة مواصلة مسيرتها العلمية المتفردة من خلال إعداد جيل قادر على التفكير النقدي المبتكر، وتوفير المناخ الملائم للباحثين في معاهدها البحثية بهدف التوصل لمعالجة الكثير من القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع المصري في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والصناعة وغيرها لمساعدة الاقتصاد المصري على الانطلاق.



وأشاد وزير التعليم العالي، خلال اجتماع مجلس أمناء المدينة، حسب بيان صحفي من مدينة زويل، بحرص رئيس الجمهورية الكبير على دعم البحث العلمي وتوفير تعليم جامعي راقٍ ومتابعته الدقيقة لمنظومة التعليم بشكل عام، والبحث العلمي ومدينة زويل بشكل خاص، إيمانًا منه بالدور الكبير لمنظومة التعليم والبحث العلمي في النهوض بالوطن واستمرار مدينة زويل بالتعاون مع المراكز البحثية والجامعات في أداء دورها.



وأعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لجهود الدكتور خالد عبدالغفار منذ توليه رئاسة مجلس أمناء مدينة زويل في أعقاب تغيير القانون الخاص بالمدينة، التي أدت إلى سداد ما يقرب من 3 مليارات جنيه قيمة إنشاءات تمت بمقرها الدائم في حدائق أكتوبر.



وأثنى مجلس الأمناء على أداء وجهود الدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمدينة، الذي نجح خلال 4 أشهر في تحقيق التوازن بين الإنفاق والموارد الخاصة بتشغيل المدينة ومواجهة الكثير من التحديات، كما وضع خطة عمل انتهت باستقبال ما يزيد عن 200 طالب في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتوفير المنح الدراسية الكاملة والجزئية للطلاب النابهين والمستحقين وإعادة هيكلة منظومة الإدارة.



من جهته، قال الدكتور عبد ربه، إنه سعيد بهذه التجربة وثقة مجلس الأمناء وتعاون أسرة مدينة زويل، مشيدًا بجهود الدكتور خالد عبدالغفار التي كانت سببا في رفع كاهل الديون عن مدينة زويل وسداد المبالغ المستحقة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأكد أن المدينة ستشهد خلال شهور استلام المجمع الإداري والثقافي بعد الانتهاء تماما من تشطيبه كما سيتم استلام 93 غرفة مجهزة تجهيزا فندقيا في بيت الضيافة الخاص بالطلاب، على أن يتسارع العمل في المبنى الأكاديمي لاستلامه جزئيًا قبل بداية العام الدراسي المقبل سبتمبر 2021 لتتمكن المدينة من استقبال عدد أكبر من الطلاب وتحقيق حلم الشباب الطامح إلى دراسة أحدث ما وصل إليه العلم داخل مدينة زويل.